بدء التداول على أسهم شركة "فوري" في بورصة مصر

استقبلت منصة التداول بالبورصة المصریة الیوم الخميس، الوافد رقم 216 ضمن الشركات المكونة لسوقھا الرئيسي، وھي أسھم شركة "فوري" وهي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا الخدمات البنكية والمدفوعات الإلكترونية، والتي سیتم تداولھا تحت رمز FWRY.CA، حضور محمد فرید رئیس البورصة المصریة، وعدد من قیادات شركة فوري.

وقد تم تنفیذ طرح عام وخاص لعدد 254,6 مليون بنسبة %36 من أسھم رأس مال الشركة بسعر 6,46 جنيه للسھم وبقیمة إجمالیة 1,64 ملیار جنیه.

وبلغت عدد أسھم الطرح العام 33,3 ملیون سھم تمثل 14% من عدد الأسھم المعروضة للبیع و5 % تقریبا من أسھم رأس مال الشركة، فیما بلغت عدد أسھم الطرح الخاص 219,2 ملیون سھم تمثل 86% من إجمالي الأسھم المطروحة للبیع و31% من إجمالي أسھم رأس مال الشركة المصدر.

وقد تمت تغطیة الطرح العام 30 مرة والخاص للمؤسسات نحو 16مرة.

وقد بلغ نصیب المصريين من الطرح العام نحو 80,3% ومن الخاص نحو 50%، فيما بلغ نصيب العرب والأجانب من الطرح العام 19,7% و49,3% من الطرح الخاص.

وقال رئیس البورصة المصرية، محمد فريد، إن إدارة البورصة مستمرة في تقدیم كافة أشكال الدعم والعون للشركات الجادة الراغبة في النمو عبر سوق الأوراق المالیة في مختلف القطاعات، دعما منھا لخطط الدولة لتحقیق نمو اقتصادي احتوائي على نحو مستدام.

وتعتبر فوري أول طرح عام تشهده البورصة خلال عام 2019، وأكد "فريد" أن التنوع الذي تتمتع به بورصة الأوراق المالیة في مصر یعزز من صلابة دورھا في دعم عملیة الإصلاح الاقتصادي التي تنفيذھا الحكومة.

ورحب رئيس البورصة المصرية بكافة الشركات في مختلف القطاعات للقید بالبورصة للحصول على التمویل اللازم لضخ المزید من الاستثمارات وفتح أسواق جدیدة، مؤكدا أن إدارة البورصة تعمل على تحسین بیئة التداول وتبسیط الإجراءات لتعزیز السیولة والتداول ورفع كفاءة وعمق سوق مصر المالي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فوري، أشرف صبري، إن بدء التداول على أسهم شركته في بورصة الأوراق المالية خطوة مهمة على طريق النمو والانطلاق بأعمال الشركة وداعم قوي لتوسعاتها.