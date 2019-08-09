بورصة مصر تودع الخسائر وتربح 28.5 مليار جنيه في أسبوع

بعد سلسلة طويلة من الخسائر الأسبوعية الدامية، انتقلت البورصة المصرية إلى المربع الأخضر وحققت أسبوعاً جيداً بمكاسب إجمالية بلغت نحو 28.5 مليار جنيه.

وجاءت المكاسب خلال الأسبوع الأخير الذي يسبق عيد الأضحى المبارك، بدعم مشتريات قوية مع ظهور محفزات تمثلت في بدء التداول على أسهم شركة "لإوري" أمس.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية وخلال الأسبوع الجاري، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 28.5 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 3.97%، وذلك بعدما ارتفع من مستوى 717.6 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 746.1 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أمس الخميس.

وعلى صعيد المؤشرات، قفز المؤشر الرئيسي "ايجي إكس 30" بنسبة 4.84% بعدما أضاف نحو 655 نقطة خلال تعاملات الأسبوع، مرتفعاً من مستوى 13525 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي لينهي جلسات الأسبوع عند مستوى 14180 نقطة.

وصعد المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100"، بنسبة 3.31% مضيفاً نحو 45 نقطة بعدما أنهى جلسات الأسبوع الجاري عند مستوى 1404 نقطة مقابل نحو 1359 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

وفي المقابل، تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70"، بنسبة 0.37% فاقداً نحو نقطتين فقط بعدما تراجع من مستوى 532 في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي ليسجل نحو 530 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، أمس، عن قائمة الأوراق المالية المسموح بالتداول عليها، بثلاث علامات عشرية خلال الأسبوع المقبل، بناء على أسعار إغلاق الخميس، وضمت القائمة نحو 55 شركة.

وكانت جلسة أمس الخميس هي الفارقة في المكاسب التي حققتها البورصة المصرية بعدما صعدت مؤشراتها بشكل جماعي مدفوعة بمشتريات قوية من المتعاملين الأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقي بنحو 13.5 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 2.3 مليار ورقة مالية بقيمة 12.8 مليار جنيه، بسبب تنفيذ صفقة بيع جلوبال تليكوم القابضة، وبدء تداول شركة "فوري" عبر تنفيذ 37.5 ألف عملية لعدد 168 شركة.

وسجلت تعاملات المصريين 20.27% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على 72.18%، والعرب على 7.55%. واستحوذت المؤسسات على 85.23% من المعاملات، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 14.76%.

ومالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 1.9 مليار جنيه، 394.7 مليون جنيه، 50.6 مليون جنيه، 1.7 مليار جنيه، 855.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 4.9 مليار جنيه.

وارتفعت أسهم 116 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وهوت أسهم 24 شركة، ولم تتغير أسعار أسهم 28 شركة.