ساعات فاصلة بين خسائر دامية ومكاسب قياسية في سوق مصر

ساعات فقط هي التي فصلت بين الخسائر العنيفة والدامية التي تتكبدها البورصة المصرية وكلمة السر هي "فوري".

حيث شهدت البورصة المصرية أمس، استقبال الوافد رقم 216 ضمن الشركات المكونة لسوقھا الرئيسي، وفي أول يوم تداول قفز سعر السهم بنحو 37%، الأمر الذي دعم السوق لتحقيق مكاسب بنحو 300 نقطة في نفس الجلسة.

وفي ختام جلسة، قلص سهم "فوري" مكاسبه لتسجل نحو 31.3% عند سعر 8.48 جنيه، بقيمة تداول بلغت 394.3 مليون جنيه.

وصاحب هذا الارتفاع، صعود المؤشر الرئيسي لبورصة مصر "إيجي إكس 30" بنحو 2.16% عند مستوى 14180 نقطة، وبلغت قيمة التداول بالبورصة 1.4 مليار جنيه من خلال 282.8 مليون سهم.

وصادف استقبال بورصة مصر لسهم فوري تنفيذ صفقة استحواذ فيون على جلوبال تيلكوم وتحديد البورصة لموعد حذفها من قوائمها. وقالت البورصة المصرية، إنه تم تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة (فيون هولدينجز بي في) على أسهم جلوبال بقيمة 9.72 مليار جنيه، من خلال 1.9 مليار سهم.

وقررت البورصة حذف شركة جلوبال تليكوم القابضة من قوائم الأوراق المالية المسموح عليها مزاولة الأنشطة المتخصصة - القائمة أ، بدءاً من جلسة 14 أغسطس 2019.

وأعلنت شركة "فوري" عن طرح 36% من أسهمها للاكتتاب في البورصة المصرية بما يوازي أكثر من 254.629 مليون سهم على شريحتين الأولى طرح خاص بنسبة 31%، والثانية طرح عام بنسبة 5%، بسعر 6.46 جنيه للسهم.

وتمت تغطية الطرح الخاص في الاكتتاب بأسهم فوري بنسبة 15.9 مرة بقيمة تصل لـ7.1 مليار جنيه، بما يعادل 431 مليون دولار.

وتضمن الطرح الخاص 21% من رأسمال فوري، تعادل 149.94 مليون سهم موزعة بين شركة أكتيس، والبنك الأهلي، وبنك مصر، بالإضافة إلى 69 مليون من أسهم فوري بنسبة 9.8% من رأسمالها للمؤسسات وللمستثمرين الاستراتيجيين.

وبينما تمت تغطية الطرح العام لسهم فوري 30.3 مرة، حيث بلغ إجمالي الطلبات المسجلة بسوق الصفقات 1.06 مليار سهم، من خلال 2.34 ألف أمر شراء، مقابل 35 مليون سهم طرحتهم الشركة أي بنسبة 5% من رأسمال الشركة للطرح العام.

وفي وقت سابق، وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية، على قيد أسهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية برأسمال مصدر قدره 353.65 مليون جنيه، موزعاً على 707.3 مليون سهم، بقيمة اسمية 50 قرشاً للسهم، ممثلة في 8 إصدارات بجدول قيد الأوراق المالية المصرية.

وقالت إدارة البورصة، إنها ستدرج أسهم الشركة على قاعدة البيانات بدءاً من يوم الاثنين الموافق 29 يوليو (أي بعد استكمال فترة نشر طلب القيد البالغة 5 أيام عمل.