الذهب يستقر قرب 1500 دولار ويسجل أفضل أداء أسبوعي في 3 سنوات

استقرت أسعار الذهب، الجمعة، مختتمة أفضل أسبوع لها في أكثر من ثلاث سنوات مع بقائها قرب مستوى 1500 دولار للأوقية "الأونصة" بدعم من سياسات نقدية تيسيرية لبنوك مركزية رئيسية وتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وعوائد سلبية للسندات الحكومية حول العالم.

وبلغ سعر الذهب للبيع الفوري في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي 1497.20 دولار للأوقية منخفضا 0.2%، بعد أن تخطى في وقت سابق هذا الأسبوع حاجز 1500 دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2013.

وتراجعت العقود الأميركية للذهب 0.1%، لتبلغ عند التسوية 1508.50 دولار للأوقية.

وينهي المعدن الأصفر الأسبوع على مكاسب تزيد عن 4% هي الأكبر منذ أبريل 2016، وموسعا مكاسبه منذ بداية العام إلى حوالي 17%، مع صعوده 100 دولار في الأسبوع المنقضي.

وقال بنك أوف أميركا ميريل لينش الجمعة، إن صناديق المعادن النفيسة تلقت رابع أكبر تدفقات على الإطلاق في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3% إلى 16.95 دولار للأوقية منهية الأسبوع على مكاسب بحوالي 5%.

واستقر البلاتين حول 860 دولارا للأوقية، بينما صعد البلاديوم 0.3% إلى 1425.11 دولار للأوقية.