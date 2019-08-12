أسهم أوروبا ترتفع والأنظار على صفقات الاستحواذ و"حرب العروض"

ارتفعت أسهم أوروبا اليوم الاثنين بعد أسبوع صاخب هيمنت عليه التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين واضطراب سياسي في إيطاليا، مع حرب عروض على مجموعة الإضاءة الألمانية أوسرام من المحتمل أن تعزز نشاط إبرام الصفقات في المنطقة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8% وصعدت جميع القطاعات الفرعية، لكن التداولات ظلت هزيلة إذ إن معظم الأسواق الرئيسية في آسيا مغلقة في عطلة، بحسب ما ورد في "رويترز".

وزادت حدة حرب عروض لشراء أوسرام مع إعلان شركة إيه.إم.إس المدرجة في سويسرا والمتخصصة في أجهزة الاستشعار أنها مستعدة لدفع قيمة تزيد 10% عن عرضي كل من باين كابيتال وكارلايل.



وارتفعت أسهم أوسرام 10% بينما انخفضت أسهم إيه.إم.إس 9%.



وقفزت أسهم تولو أويل للتنقيب عن النفط والغاز 15% بعد أن أعلنت عن كشف كبير للنفط في رقعة أوريندويك في جيانا.