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"داو جونز" يعمق خسائره ويغلق دون 26 ألف نقطة

المصدر: نيويورك – رويترز
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هبطت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية أكثر من 1% الاثنين في موجة مبيعات واسعة وسط توترات سياسية دفعت المستثمرين للتحول من الأسهم إلى السندات، بينما تذكي الحرب التجارية التي طال أمدها بين الولايات المتحدة والصين مخاوف من ركود محتمل.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 391.00 نقطة، أو 1.49%، إلى 25896.44 نقطة.

بينما هبط المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 35.96 نقطة، أو 1.23%، ليغلق عند 2882.69 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 95.73 نقطة، أو 1.2%، إلى 7863.41 نقطة.

كلمات دالّة

#المؤشر ناسداك, #داو جونز, #بورصة وول ستريت, #الأسهم الأميركية

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