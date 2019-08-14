بورصة "بيونس آيريس" تتعافى.. ونزيف البيزو مستمر!

تعافت السوق المالية في الأرجنتين أمس بعد أن تكبدت في اليوم السابق أكبر خسارة في تاريخها حيث فاقت 38%، بعد الخسارة المفاجئة للرئيس الحالي Mauricio Macri's في الانتخابات الأولية أمام المرشح اليساري Alberto Fernández .

وأغلقت بورصة بيونس آيريس على ارتفاع بـ10%، لكن البيزو الأرجنتيني استمر بالتراجع لليوم الثاني على التوالي حيث ارتفع الدولار مقابل البيزو بنسبة 6.5% في بعد أن فقد البيزو 30% من قيمته يوم الإثنين.

وباع البنك المركزي الأرجنتيني ما إجماليه 250 مليون دولار من احتياطياته منذ يوم الاثنين في مسعى للمساعدة في استقرار العملة المحلية، لكنه لم ينجح.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري سيعلن عن إجراءات اقتصادية جديدة اليوم الأربعاء، قبل فتح الأسواق بعد اضطرابات اقتصادية استمرت على مدى يومين بفعل نتائج انتخابات تمهيدية تقدم فيها مرشح المعارضة ألبرتو فرنانديز.

وقال متعاملون إن متوسط سعر الإقراض بين بنوك الأرجنتين بلغ 73%، انخفاضا من 86% الأول من أمس الاثنين. وكان سعر الإقراض بين البنوك 61% يوم الجمعة.



وتوقع محللون أن هبوط البيزو سيستمر. ويتوقع بنك أوف أميركا ميريل لينش سعر صرف عند 70.5 للدولار بحلول نهاية 2019 وعند 106.6 بحلول نهاية 2020.



وفي مقابلة إذاعية الاثنين، قال فرنانديز إنه مستعد للتعاون مع الحكومة الحالية بعد أن دفع فوزه في انتخابات الأولية التي جرت يوم الأحد البيزو والأسهم والسندات في الأرجنتين إلى هبوط حاد الاثنين.



وأظهرت بيانات رفينيتيف أن الأسهم والسندات الأرجنتينية والبيزو لم يسجلوا مثل هذا الهبوط المتزامن منذ الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلد الواقع في أميركا الجنوبية في 2001 وجعلته يتخلف عن سداد ديونه.