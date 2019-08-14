ترمب يُريح أسواق الأسهم... وارتفاع قوي في بورصة اليابان

عوضت الأسهم اليابانية اليوم الأربعاء معظم الخسائر الكبيرة التي تكبدتها في الجلسة السابقة تقريبا، بفضل إرجاء واشنطن البدء في فرض رسوم جمركية على بعض الواردات الصينية.

ومنح تحرك الرئيس الأميركي دونالد ترمب راحة للأسواق هي في أمس الحاجة إليها، مع تلقي قطاع صناعة الرقائق والشركات المرتبطة بأبل في اليابان أقوى دفعة.

وربح المؤشر نيكاي القياسي 1% ليغلق عند 20655.13 نقطة، معوضا معظم الانخفاض الذي سجله أمس الثلاثاء البالغ 1.1%، بينما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.9 بالمئة إلى 1499.50 نقطة.

وتراجع ترمب عن موعد نهائي حدده في أول سبتمبر/أيلول لفرض رسوم بنسبة 10% على جميع السلع الصينية التي لم تكن خاضعة بعد لتلك الرسوم، ليرجئ فرض رسوم جمركية على الهواتف الخلوية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وسلع استهلاكية أخرى على أمل الحد من تأثير الرسوم على المبيعات في العطلات الأميركية.

وقفزت أسهم شركات صناعة المكونات الإلكترونية المرتبطة بأبل والشركات المرتبطة بالرقائق المدرجة في طوكيو.

وقفز سهم تايو يودن 6.3%، وصعد سهم موراتا للتصنيع وتي.دي.كيه كورب 3.3% و4.3% على الترتيب.

وارتفعت أسهم سكرين هولدنجز لإنتاج معدات تصنيع أشباه الموصلات 6%، وزاد سهم طوكيو إلكترون لتوريد معدات صناعة الرقائق 1.1%.

كما ارتفع سهم فانوك ذو الثقل على المؤشر نيكاي 2%، إذ تلقى الدعم من ارتفاع كبير غير متوقع في طلبيات الآلات في اليابان في يونيو/حزيران، في مؤشر محتمل على أن استثمارات الشركات ما زالت تتمتع بالمتانة في مواجهة تباطؤ النمو العالمي والنزاعات التجارية العالمية.