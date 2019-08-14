"فوري" يقفز 8% و"CIB" يحصد 25% من السيولة في بورصة مصر

استهلت البورصة المصرية جلساتها بعد إجازة عيد الأضحى المبارك اليوم الأربعاء، وسط أداء إيجابي قوي ومكاسب تجاوزت 2% في أسهم المؤشر الرئيسي.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية صعد المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 2.21% إلى مستوى 14493 نقطة. كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.53% إلى مستوى 538 نقطة. وامتدت المكاسب إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي ارتفع بنسبة 1.79% إلى مستوى 1429 نقطة.

وجاء هذا الارتفاع مدعوماً بأداء سهم البنك "التجاري الدولي" صاحب الوزن النسبي الأكبر بين أسهم المؤشر الرئيسي، حيث صعد سهم التجاري بنحو 2.73% إلى مستوى 77 جنيهاً.

وبلغت قيمة التداول على سهم التجاري الدولي نحو 132 مليون جنيه، مستحوذاً بذلك على نحو 25% من إجمالي السيولة في البورصة المصرية.

وفي جلسته الثانية بالبورصة المصرية، واصل سهم "فوري" نجاحه الذي شهد في أول تداولاته بالبورصة المصرية يوم الخميس الماضي، ليرتفع خلال تعاملات اليوم حتى منتصف تعاملات اليوم بنحو 8.86%، متجاهلاً هدوء التداولات بسبب عطلة عيد الأضحى.

وفي تلك الأثناء بلغت قيمة التداول بالبورصة نحو 45.7 مليون جنيه، من خلال 9.2 مليون سهم.

وكان السهم قد صعد في ختام أول تداولاته في جلسة الخميس الماضي بنسبة 31.3% عند سعر 8.48 جنيه، بقيمة تداول بلغت 394.3 مليون جنيه.

وطرحت شركة "فوري" للخدمات المالية نحو 36% من أسهمها للاكتتاب في البورصة المصرية، أي أكثر من 254.629 مليون سهم عادي، على شريحتين الأولى طرح خاص بنسبة 31%، والثانية طرح عام بنسبة 5%، بسعر 6.46 جنيه للسهم.

وتمت تغطية الطرح الخاص في الاكتتاب بأسهم فوري بنسبة 15.9 مرة بقيمة تصل لـ7.1 مليار جنيه، بما يعادل 431 مليون دولار.

وتضمن الطرح الخاص نحو 21% من رأسمال "فوري"، تعادل نحو 149.94 مليون سهم موزعة بين شركة أكتيس، والبنك الأهلي، وبنك مصر، بالإضافة إلى 69 مليون من أسهم فوري بنسبة 9.8% من رأسمالها للمؤسسات وللمستثمرين الاستراتيجيين.

بينما تمت تغطية الطرح العام لسهم فوري 30.3 مرة، حيث بلغ إجمالي الطلبات المسجلة بسوق الصفقات 1.06 مليار سهم، من خلال 2.34 ألف أمر شراء، مقابل 35 مليون سهم طرحتهم الشركة أي بنسبة 5% من رأسمال الشركة للطرح العام.