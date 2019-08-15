"شعاع" تنهي عملية طرح صكوك دولارية ببورصة لندن

كشفت شركة شعاع كابيتال اليوم الأربعاء عن توليها بنجاح مهام المنظم الحصري لطرح صكوك بقيمة 135 مليون دولار لصالح شركة "ذا فرست جروب" ببورصة لندن.

وقالت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، إنه تم طرح الصكوك على مستوى عملائها المؤلفين من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية وكذلك من المستثمرين المؤهلين.

وأشارت الشركة في البيان إلى أن لهذه العملية أثراً إيجابياً على النتائج المالية للربع الثالث.

من جهة أخرى دعت "شعاع كابيتال" لانعقاد اجتماع للجمعية العمومية للموافقة على تغيير اسم الشركة إلى مجموعة أبوظبي المالية وذلك بعد إتمام الاندماج بين الشركتين.