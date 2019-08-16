بورصة مصر تخالف الأسواق العالمية وتستقر بالمربع الأخضر

خالفت البورصة المصرية أسواق المال العالمية والخليجية وحققت مكاسب أسبوعية جيدة بدعم مشتريات قوية من المستثمرين العرب والمصريين.

وشهدت أسواق المال العالمية والخليجية موجة تراجع كبيرة بسبب التوترات العالمية الأميركية الصينية وتزايد المخاوف من ركود حاد بالاقتصاد العالمي.

ودعمت السيولة الناتجة من صفقة الاستحواذ على شركة "غلوبال تيليكوم"، واكتتاب شركة "فوري"، مؤشرات البورصة المصرية لتصعد المؤشرات بشكل جماعي، و سط مكاسب لرأس المال السوقي للأسبوع الثاني على التوالي.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية وخلال الأسبوع الجاري، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 6.4 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 0.857%، وذلك بعدما ارتفع من مستوى 746.1 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 752.5 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أمس الخميس.

وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي "ايجي إكس 30" بنسبة 0.81% بعدما أضاف نحو 115 نقطة خلال تعاملات الأسبوع، مرتفعاً من مستوى 14180 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي لينهي جلسات الأسبوع الجاري عند مستوى 14295 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.88%، مضيفاً نحو 10 نقاط بعدما ارتفع من مستوى 530 في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي ليسجل نحو 540 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع الجاري.

وامتدت المكاسب إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100"، الذي ارتفع بنسبة 1.13%، مضيفاً نحو 16 نقطة بعدما أنهى جلسات الأسبوع الجاري عند مستوى 1420 نقطة مقابل نحو 1404 نقاط في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، أمس، عن قائمة الأوراق المالية المسموح بالتداول عليها، بثلاث علامات عشرية خلال الأسبوع المقبل، بناء على أسعار إغلاق الخميس، وضمت القائمة نحو 54 شركة.

وخلال جلسة أمس الخميس، نهاية تعاملات الأسبوع، سجلت مبيعات المستثمرين الأجانب نحو 89 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات المسثتمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافي 87.1 مليون جنيه، و1.9 مليون جنيه على الترتيب.

كما سجلت التداولات 751.9 مليون جنيه، من خلال التداول على 175.9 مليون ورقة مالية، عبر تنفيذ 22.9 ألف عملية.