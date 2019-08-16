انقلاب خطير لمنحنى السندات الأميركية للجلسة الثانية

هبطت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً يوم أمس الخميس إلى مستوى قياسي منخفض دون 2% في حين انخفضت عوائد السندات القياسية لأجل عشرة أعوام إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات مع استمرار القلق بشأن التوترات التجارية العالمية وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى أدنى مستوى في حوالي عامين.

وفي تعاملات بعد الظهر في سوق نيويورك، سجل العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشرة أعوام أدنى مستوى في ثلاث سنوات عند 1.475%، غير بعيد عن مستواه القياسي المنخفض البالغ 1.321% الذي لامسه في أوائل يوليو 2016.

وهبط العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عاماً إلى مستوى قياسي منخفض عند 1.916%. وتراجع العائد على سندات الخزانة لأجل عامين إلى 1.467% وهو أدنى مستوى في حوالي عامين.