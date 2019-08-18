الأسهم السعودية تتخطى حاجز التوترات الجيوسياسية

أغلقت البورصة السعودية منخفضة اليوم الأحد بسبب ضعف أسهم البنوك، وتراجع مؤشر الأسهم 0.3 بالمئة، إذ خسر سهم البنك السعودي البريطاني نحو 1.3 بالمئة وهبط سهم مجموعة سامبا المالية 1.3 بالمئة. واستؤنفت التداولات في البورصة السعودية بعد عطلة عيد الأضحى في الأسبوع الماضي.

وقال مدير مركز زاد للاستشارات، حسين الرقيب، في مقابلة مع "العربية" إن ردة الفعل على استهداف إحدى وحدات معمل الغاز في شيبة السعودية، أمس كان أقل من المتوقع في جلسة تداولات اليوم، موضحاً أن مؤشر سوق الأسهم السعودية ربما يتجاهل الكثير من المؤثرات الخارجية وسوف يلتفت مباشرة إلى تأثير ترقية المؤشر، وتسويات الزكاة.

موضوع يهمك ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن مجموعة سوفت بنك تخطط لاستثمار 15 مليار دولار في صندوقها للاستثمارات التكنولوجية نيابة عن... "سوفت بنك" يشارك موظفيه ويجمع 15 مليار دولار بصندوق جديد شركات

وتعرضت أسهم البنوك لضغوط في الأسابيع الأخيرة بعد قرار البنك المركزي السعودي خفض أسعار الفائدة اقتداء بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، وهو ما يتوقع المحللون أن يضغط على هوامش ربح البنوك السعودية بحسب "رويترز".

وارتفعت الأسهم في الولايات المتحدة وأوروبا يوم الجمعة بدعم من توقعات بخفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة، لكن الدولار تخلى عن مكاسبه مقابل اليورو بعدما ذكر تقرير صحفي أن الحكومة الألمانية مستعدة للاستدانة من جديد من أجل التحفيز الاقتصادي.

ونزل مؤشر بورصة أبوظبي 0.3 بالمئة، مع انخفاض سهم بنك أبوظبي الأول 0.8 بالمئة. وتراجع مؤشر السوق الأول الكويتي 1.7 بالمئة بفعل هبوط سهم بيت التمويل الكويتي 2.2 بالمئة، فيما استقر المؤشر بسوق دبي المالي عند 2797 نقطة.

ونزل مؤشر سوق البحرين 0.3 بالمئة إلى 1530 نقطة، كما استقر مؤشر سوق مسقط عند 3862 نقطة. وارتفع مؤشر بورصة مصر 0.7 بالمئة إلى 14400 نقطة.

تداولات سوق السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 22.82 نقطة ليقفل عند مستوى 8527.41 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 94 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 84 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 81 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 92 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات مجموعة السريع، الإعادة السعودية، ساسكو، سايكو، وأميانتيت الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات رعاية، العربي، أسمنت الشرقية، أسلاك، ومجموعة فتيحي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و 3.77% .

فيما كانت أسهم شركات أميانتيت، دار الأركان، الإنماء، الإعادة السعودية، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، الإنماء، سابك، دار الأركان، وأميانتيت هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 8.44 نقطة ليقفل عند مستوى 3978.43 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 600 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 41 ألف سهم تقاسمتها 120 صفقة.