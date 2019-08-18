هكذا تتأثر بنوك السعودية بتحركات الفائدة العالمية

اعتبر المصرفي المتخصص بأسواق الدين والائتمان، محمد الخنيفر، أن تكاليف التمويل المعتدلة في السعودية "ستعود بالنفع على الشركات التي ستحسن من استخدام خطوط الائتمان لديها".

وأشار الخنيفر في مقابلة مع "العربية" إلى أن سوق التمويل المحلي في السعودية، بات مهيأ لقبول أسعار فائدة متدنية، مع تراجع الأسعار عالمياً، مؤكداً أن سعر الفائدة بين البنوك السعودية "سايبور" من المتوقع أن يعكس تحركات أسعار الفائدة العالمية في المرحلة المقبلة.

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وتحدث عن تطور سوق السندات في السعودية، مع إعادة فتح الإصدارات التي منحت تعزيزاً لمؤشر تسعير العوائد على السندات، وبالتالي فإن سوق الديون السعودية باتت هي الأكثر نضجاً في المنطقة، ومن المتوقع أن تتفاعل بشكل واضح مع المجريات العالمية.

وأوضح أن البنوك السعودية وبرغم توقعات تأثر هوامش ربحيتها، يمكنها الاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة، عبر زيادة أحجام القروض الجديدة، وسيعود ذلك بالنفع على الشركات التي تحسن استخدام خطوط الائتمان التي ستفتح لها مع انخفاض تكلفة التمويل.

وبخصوص الودائع الاستثمارية التي تتميز بمنح العائد الدوري، وبقصر الاستحقاق، قال الخنيفر إن عدداً محدوداً من البنوك سيكون قادراً على تحمل أثر انخفاض الفائدة نوعاً ما بسب قدرتهم على تمرير انخفاض الفائدة على المودعين كل ثلاثة أشهر.

وأشار إلى أن بنك "الرياض" يعيد تسعير الودائع الاستثمارية بنسبة 43% ما سيمكنه من تمرير خفض الفائدة إلى المودعين.

كما أن بنك "سامبا" يقوم بإعادة تسعير الودائع بنسبة 35% لكنه لن يستفيد من هذه الميزة، لأنه يقوم بالمقابل بإعادة تسعير 54% من محفظة القروض لديه كل 3 أشهر.

وقال إن بنك "سامبا" يعيد تسعير 54% من محفظة قروضه كل 3 أشهر في حين يقوم بنك "ساب" بإعادة 52% من محفظة قروضه، ما يعني أن هذين البنكين سيكونان أول من يشعر بأثر تخفيض أسعار الفائدة على هوامش ربحية محفظة الإقراض.