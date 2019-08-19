أونصة الذهب تهبط دون 1500 دولار مع انتعاش المخاطرة

انخفضت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة، الاثنين، لتنزل عن المستوى النفسي المهم البالغ 1500 دولار للأوقية (الأونصة)، مع انحسار المخاوف من حدوث ركود مما عزز إقبال المستثمرين على المخاطرة وقلل من جاذبية المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا.

وقال يزن الشقفة كبير استراتيجي الأسواق في One Financial Markets في مقابلة مع "العربية" إن مخاوف الركود في الاقتصاد الأميركي، تتطلب تظافراً للجهود لمواجهة التداعيات السلبية للحرب التجارية، وللمخاوف المرتبطة بها، بجانب التركيز على تطورات السياسة النقدية، وتحريك أسعار الفائدة على الدولار.

ونزل الذهب في التعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 1496.90 دولار للأوقية بحلول الساعة 1357 بتوقيت غرينتش، في حين هبط المعدن الأصفر في العقود الأميركية الآجلة واحدا بالمئة إلى 1507.70 دولار للأوقية.

وقال جيف كليرمان، مدير محافظ لدى جرانيت شيرز "هناك بعض الانحسار للمخاوف من خطر حدوث ركود. ربما كان رد فعل السوق على أحداث الأسبوع الأخير مبالغا فيه، لذا كان هناك بعض التصحيح الإيجابي في أسواق الأسهم وضغوط نزولية على الذهب".

لكنه أضاف أن "الأمور أساسا لم تتغير حقيقة في الوقت الراهن؛ فالعوامل الأساسية ما زالت تدعم الذهب، وهي سياسات التيسير التي تتبناها البنوك المركزية في العالم والمخاوف من تباطؤ النمو العالمي والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين".

وفتحت وول ستريت على ارتفاع اليوم بعدما عززت خطط الصين لإصلاح أسعار الفائدة الآمال بتحرك الاقتصادات الكبرى لمواجهة تأثير التوترات التجارية العالمية المتصاعدة.

وتركز الأسواق الآن على منتدى جاكسون هول الذي ينظمه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع لاستيضاح مسار أسعار الفائدة في المستقبل.

ويقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة الضائعة على حائزي الذهب الذي لا يدر عائدا بينما يضغط على الدولار مما يقلص تكلفة المعدن الأصفر على المستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.9 بالمئة في المعاملات الفورية إلي 16.93 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 846.50 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1469.73 دولار للأوقية.