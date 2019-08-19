ارتفاع الأسواق الآسيوية بدعم من إصلاح بكين لسعر الفائدة

استمر ارتفاع البورصات الآسيوية للجلسة الرابعة على التوالي خاصة بعد أن كشفت بكين عن إصلاح رئيسي لسعر الفائدة والتي ينظر إليها كعملية تخفيض لأسعار الفائدة.

وقامت الصين يوم السبت بالإعلان عن عملية إصلاح لأسعار الفائدة وذلك للمساعدة في خفض تكاليف الإقراض للشركات ودعم الاقتصاد المتباطئ الذي تضرر من الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

وساهمت الشركات العقارية في ارتفاع المؤشرات الآسيوية حيث من المتوقع أن تستفيد من انخفاض تكاليف الإقراض.

وارتفع المؤشر نيكاي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين فيما ساهمت مؤشرات علي تحرك البنوك المركزية حول العالم لتبني خطوات لدعم الاقتصادات في تخفيف المخاوف الآنية من ركود عالمي.



ولكن التعاملات كانت محدودة إلى حد ما مع استمرار الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين وفي إثارة قلق المتعاملين.



وصعد المؤشر نيكاي 0.7% إلى 20563.16 نقطة، بينما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6% إلى 1494.33 نقطة.



وقال الخبير في مونكس سيكيورتيز تاكاشي هيروكي "تحسن العوامل الخارجية عزز الأسهم اليابانية اليوم ولكن التداولات كان ضعيفة جدا".



وظلت حجم التداولات في السوق الرئيسية ببورصة طوكيو ضعيفا عند 1.54 تريليون ين وهو الأدنى في ستة أسابيع ويقل كثيرا عن المتوسط اليومي البالغ 2.33 تريليون في العام المنصرم.



وتعافت أسهم البنوك التي تضررت الأسبوع الماضي جراء انخفاض حاد لعائدات السندات. وزاد سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 1.3% وارتفع سهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 0.8%.