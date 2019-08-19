خاص.. الإسترليني سينهار لـ1.1 دولار بحال بريكست فوضوي

توقع رئيس استراتيجيات العملات الرئيسية لدى "بنك أوف أميركيا " Athana sios Vamvakidis ، في مقابلة مع "العربية" أن يخفض ماريو دراغي الفائدة بعشرين نقطة أساس في اجتماع سبتمبر، وذلك قبل أن يغادر المنصب، وهذه الحركة قد احتسبت في السوق أصلا.

لكن السؤال هو هل سيعيد المركزي الأوروبي إحياء التيسير الكمي من جديد في عهد لاغارد؟

يجيب: "قد يفعلها لاسيما إذا بقيت البيانات الاقتصادية ضعيفة. لكن من جديد فعالية هذه السياسات ستكون محدودة إذا لم يتم تذليل الصعوبات المرتبطة بالتيسير الكمي والحصول على الدعم والموافقات من جميع الدول. عندها يمكننا أن نقول إن التيسير الكمي فعال، لكننا سنصطدم مجددا بعائق كبير، وهو أن الضعف من البيانات الاقتصادية يأتي من اقتصادات كبرى مثل ألمانيا وإيطاليا ولديهما مشاكلهما الخاصة التي يجب حلها، وهي ليست بسبب المركزي الأوروبي".

وعند سؤاله كيف يرى عهد كريستين لاغارد بعد تسلمها رئاسة المركزي الأوروبي، قال: "أتوقع أن يكون المركزي الأوروبي في عهد لاغارد تفاعليا بعد الأحداث وليس قبلها، حيث إن لاغارد ستنتظر البيانات وتتصرف على أساسها، وهذا مختلف عن طريقة دراغي التي كانت تستبق الأحداث، فقد كان المركزي الأوروبي يعلن عن خططه وسياساته ثم ينتظر البيانات.. قد تكون سياسة لاغارد المتوقعة أفضل، لكنها ستعني أن الأمور قد تسوء كثيرا قبل أن يتصرف المركزي الأوروبي".

بنك إنجلترا في وضع صعب

يصف رئيس استراتيجيات العملات الرئيسية لدى "بنك أوف أميركا ميريل لينش" ما يمر به بنك إنجلترا بالوضع الصعب جدا، "وهذا مثال صريح على تعامله مع مشاكل هي ليست من اختصاصه ولم تحدث بسببه، ولا يستطيع السيطرة عليها! فهو ينتظر ما سيحدث".

وفي حال الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، توقع أن يخفض بنك إنجلترا الفائدة ويضطر لقبول معدلات تضخم مرتفعة نتيجة لضعف العملة، لكنه سيضحي بذلك في سبيل دعم الاقتصاد.

الإسترليني.. الأكثر تحركا بين العملات العشر الكبرى

بالنسبة للإسترليني، فبحسب فامفاكيدس سيكون الأكثر تحركا بين العملات العشر الكبرى في العالم، لو حدث بريكست مع اتفاق من المتوقع أن يسجل الإسترليني مستويات 1.35 دولار أو حتى 1.4 دولار.

وإذا لم يحدث البريكست أصلا، وهو أمر مستبعد في الوقت الحالي فالتوقعات سترتفع إلى 1.5 دولار.

أما لو خرجنا بدون أي اتفاق فالانهيار متوقع إلى 1.1 دولار.