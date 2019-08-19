صحيفة: الهيئة العامة للاستثمار الكويتية تزيد سيولة محافظها

ذكرت صحيفة "القبس" أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية التي تدير استثمارات مقدرة بقيمة 592 مليار دولار، بدأت منذ عامين الاتجاه نحو زيادة السيولة النقدية في محافظها وزيادة نسب استثماراتها في السندات، في خطوة لتفادي المخاطر المحتملة من ضعف النمو الاقتصادي العالمي.

وعلى الرغم من التقلبات الأخيرة في أسواق الأسهم، فقد حققت الهيئة العامة للاستثمار عائدات بنسبة 10% على استثماراتها في أسواق الأسهم الأميركية منذ بداية هذا العام.

الجدير بالذكر أن هيئة الاستثمار الكويتية لديها أكثر من 300 مليار دولار من الاستثمارات في الولايات المتحدة، تنوعت بين الأسهم والسندات والعقارات والتكنولوجيا.