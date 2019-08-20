انحسار توترات التجارة يقفز بمؤشر نيكاي للجلسة الثالثة

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم الثلاثاء، مع عودة حذرة للمستثمرين إلى شراء الأسهم في ظل مؤشرات على انحسار طفيف في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

كما تلقت الأصول عالية المخاطر الدعم من آمال بتقديم اقتصادات كبرى لتحفيز جديد.

ومددت واشنطن، أمس الاثنين، مهلة تسمح لشركة هواوي تكنولوجيز الصينية بشراء مكونات من شركات أميركية لمدة 90 يوما.

وارتفع المؤشر القياسي نيكي 0.6% إلى 20677.22 نقطة، بينما أضاف المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8% إلى 1506.77 نقطة.

ويتنامى حذر المستثمرين قبيل منتدى جاكسون هول الذي ينظمه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وقمة مجموعة السبع اللذين يُعقدان في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وفي وول ستريت، ربحت المؤشرات الرئيسية الثلاثة، أمس، مع ارتفاع سهم أبل 1.9% ليقدم الدعم الأكبر للمؤشر ناسداك.

وقدم ذلك الدعم لموردي آبل المدرجين في بورصة طوكيو، مع صعود سهم تايو يودن وسهم تي.دي.كيه كورب 1.6% وارتفاع سهم فوستر إلكتريك 1.4%.

كما تلقت أسهم الشركات المرتبطة بصناعة الرقائق المدرجة في طوكيو، الدعم بعد أن ارتفع المؤشر فلادلفيا لأشباه الموصلات الأميركي 1.9%، يوم الاثنين مع صعود أسهم الشركات الأميركية التي تورد الرقائق لهواوي مثل ميكرون تكنولوجي.

وزاد سهم سكرين هولدنغز لصناعة معدات أشباه الموصلات 5.4%، وارتفع سهم طوكيو إلكترون لتوريد معدات صناعة الرقائق 1.4%.

وكانت التداولات ضعيفة في السوق الرئيسية ببورصة طوكيو عند 1.58 تريليون ين بما يقل كثيرا عن المتوسط اليومي البالغ 2.33 تريليون ين على مدى العام المنصرم.