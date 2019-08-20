طرح بنك القاهرة بالبورصة.. في هذا الموعد المتوقع

توقع رئيس بنك القاهرة الحكومي، طارق فايد، إتمام الطرح العام الأولي لأسهم البنك في البورصة المصرية بحلول نهاية عام 2019 أو مطلع 2020.

وأضاف فايد أن بنك القاهرة يخططُ لطرحِ 30% إلى 40% من أسهمِه في البورصة بشكلٍ مبدئي، لجمعِ حصيلة تتراوح ما بين 300 و400 مليون دولار.

يذكر أن المستثمرين في البورصة المصرية يترقبون طرحين حكوميين في النصف الثاني من العام الحالي، وهما الإسكندرية للحاويات وبنك القاهرة.

وسيكون طرح بنك القاهرة الأكبر منذ 2005، ولم تشهد السوق المصرية مثيلا له منذ شركة المصرية للاتصالات. وبالنسبة للقطاع الخاص، تترقب البورصة المصرية، طرح شركتين إحداهما في مجال التكنولوجيا في الربع الثالث.