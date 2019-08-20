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33.6 مليون ريال أرباح "الرياض ريت" وتوزيعات نقدية عن النصف الأول

المصدر: دبي - العربية.نت
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أعلنت الرياض المالية عـن تحقيق صندوق الرياض ريت أرباحا صافية في النصف الأول من 2019، بلغت قيمتها 33.64 مليون ريال.

وبلغ صافي الأصول (الموجودات) في نهاية الفترة 1.68 مليار ريال.

أما إجمالي المصاريف والأتعاب للستة أشهر فقد بلغت 30.8 مليون ريال.

وبحسب بيان نشر على موقع السوق السعودية فإن قيمة الأرباح المحققة من العمليات التشغيلية للفترة تبلغ 41.2 مليون ريال.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الرياض المالية عن توزيع أرباح نقدية إجمالية على مالكي وحدات صندوق الرياض ريت عن النصف الأول 41.2 مليون ريال، تشكل 2.52%، من السعر الأولي للوحدة.

كلمات دالّة

#الرياض ريت, #صندوق الرياض ريت

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