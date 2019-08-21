بنك باركليز يتوقع خفض الفائدة الأميركية 3 مرات بـ 2019

توقع محللون في Barclays أن يخفّض الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ثلاث مرات هذا العام.

يأتي ذلك على خلفية ارتفاع الدولار وتباطؤ النمو العالمي، بالرغم من توقعات لنمو الاقتصاد الأميركي بحوالي 2% العام المقبل.

وخفّض اقتصاديو باركليز أيضًا توقعاتهم للنمو في منطقة اليورو إلى 0.6% عام 2020 مقارنة بتوقعات سابقة للنمو بلغت 1%.

وتوقع خبراء الاقتصاد في بريطانيا، خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي ودخولها في حال ركود العام المُقبل، وأن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة مرة هذا العام ومرةً أخرى العام المقبل.