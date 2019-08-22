اليوان يبلغ أدنى مستوى بـ11 عاماً وبنوك صينية تدعم العملة

انخفض اليوان الصيني لأدنى مستوى في 11 عاما مقابل الدولار اليوم الخميس، بسبب المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي، مما حفز بنوكا صينية مملوكة للحكومة على دعم العملة في السوق الآجلة.

وتضافر انخفاض اليوان مع تراجعات الأسهم في هونغ كونغ بفعل مخاوف بشأن احتجاجات في المدينة في دفع الدولارين النيوزيلندي والأسترالي للانخفاض ودعم الين مقابل عملات كبرى مقابلة.

وانحصرت بقية العملات في نطاق ضيق قبيل خطاب من المقرر أن يلقيه رئيس الفيدرالي جيروم باول في جاكسون هول غدا الجمعة، والتي سيتم دراستها عن كثب بعد انقلاب في منحنى عائد سندات الخزانة الأميركية أبرز خطر حدوث ركود في الولايات المتحدة.

والتوقعات بإجراء تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة مرتفعة، وقد تسببت الدعوات العلنية الصادرة عن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإجراء تيسير نقدي قوي في وضع المركزي الأميركي في مأزق.

وفي المعاملات الداخلية، تراجع اليوان إلى 7.0752 مقابل الدولار وهو أدنى مستوياته منذ مارس/آذار 2008، قبل أن يتعافى قليلا إلى 7.0732. وفي التعاملات الخارجية، ارتفع الدولار 0.29% إلى 7.0872 يوان.

وقال متعاملون لرويترز إن بنوك صينية كبيرة مملوكة للحكومة قدمت الدعم لليوان.

واستقر الدولار عند 106.43 ين بعد أن ربح 0.36% أمس الأربعاء مسجلا أكبر ارتفاعاته منذ 13 أغسطس/آب.

ومقابل الفرنك السويسري، جرى تداول الدولار عند 0.9828 بالقرب من أعلى مستوى في أسبوعين البالغ 0.9831.

وهبط الدولار الأسترالي 0.32% إلى 0.6761 دولار أميركي ونزل 0.47% إلى 71.95 ين.

وتراجع الدولار النيوزيلندي إلى 0.6372 دولار أميركي وهو أدنى مستوياته منذ يناير كانون الثاني 2016، وهبط 0.66% إلى 67.84 ين.

وتراجع الجنيه الاسترليني قليلا إلى 91.46 بنس لليورو ويتجه صوب تكبد خسائر للجلسة الثانية، إذ تضغط الضبابية بشأن انفصال بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على العملة.

ومقابل الدولار الأميركي، لم يسجل الاسترليني تغيرا يذكر عند 1.2127 دولار.