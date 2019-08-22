تعليق تداول سهمي "اللجين" و"ثمار" لعدم نشر نتائجهما

أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول" تعليق تداول سهم شركة "اللجين" وسهم الشركة الوطنية للتسويق الزراعي "ثمار" في السوق لجلسة تداول واحدة والتي توافق اليوم الخميس 22 أغسطس 2019.

وأوضحت "تداول" أن ذلك يأتي لعدم التزام الشركتين بالإعلان عن النتائج المالية للفترة الأولية المنتهية في 30 يونيو 2019 خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وأضافت أنه سيستأنف تداول السهمين لمدة 20 جلسة تداول ابتداء من يوم الأحد الموافق 25 أغسطس 2019 تلي الجلسة التي تم تعليق التداول فيها، ويجب على الشركتين نشر القوائم المالية قبل نهاية يوم الخميس الموافق 19 سبتمبر 2019.

وأشارت إلى أنه في حال لم تقم الشركتان بالإعلان عن القوائم المالية خلال المدة المشار إليها، سيتم إعادة تعليق تداول السهمين ابتداءً من يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر 2019م حتى يتم الإعلان عن القوائم المالية.