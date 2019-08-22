دخول متوقع لـ24 مليار ريال سوق السعودية في 27 أغسطس

توقع خبير الأسواق المالية خالد فدا، في مقابلة مع قناة "العربية"، أن تتجاوز التدفقات المالية لسوق السعودية نحو 23 إلى 24 مليار ريال مع الإدراج الثاني في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة.

وحول أسباب التراجع التي تشهدها السوق السعودية قال "التراجعات الحالية مشابهة إلى حد ما تلك التي حدثت في شهر مايو الماضي قبل الإدراج الأول، وعادة ما يكون هناك تخوف من عمليات بيع للأموال النشطة بعد الإدراج الكامل، وغالبا ما تحدث عمليات جني أرباح وتستمر إلى ما قبل الإدراج الفعلي في 27 أغسطس".

وأوضح فدا أنه بعد الإدراج الفعلي ستتضح الصورة.

ولفت فدا إلى أنه وبمراجعة التجارب السابقة للإدراج ضمن مؤشرات MSCI، نجد أنه عادة ما كان يحدث نزولا للأسواق بعد انتهاء الإدراج.

وقال "هذا ما حدث في أسواق الإمارات وقطر وباكستان، إلا أن السوق السعودي مختلف لأنه انقسم إلى مرحلتين، واليوم نحن نقف عند مستوى 8400 نقطة، وبالتالي فهي حركة طبيعية في ضوء نتائج الشركات السعودية بالربع الثاني".