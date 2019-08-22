"أفيردا" الإماراتية تفاوض بنوكاً بشأن طرح أولي بـ700 مليون دولار

قالت مصادر مطلعة إن "أفيردا انترناشونال" لإدارة النفايات ومقرها دبي، تجري مباحثات أولية مع بنوك بشأن طرح عام أولي محتمل قد يصل بقيمة الشركة إلى 700 مليون دولار.

وذكر مصدران أن شركة الاستثمار المباشر الخليجية "غروث جيت كابيتال"، مساهم الأقلية في أفيردا، تجري أيضاً محادثات مع بنوك بشأن تخارج محتمل بعد استثمارها في الشركة منذ ما يزيد قليلاً على 10 سنوات.

واشترت "غروث جيت كابيتال" في 2008 حصة نسبتها 33.3% في أفيردا التي تعمل بالأساس في النظافة وجمع وإعادة تدوير النفايات.

المصادر أضافت أن المناقشات مع مستشارين بشأن بيع عام للأسهم في مرحلة مبكرة ولم يتم اتخاذ قرارات نهائية بعد.