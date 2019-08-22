"تداول" توافق على إدراج أدوات دين حكومية من فئة سبق إدراجها

وافقت شركة السوق المالية السعودية "تداول" على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات دين حكومية من فئة سبق إدراجها بقيمة إجمالية تبلغ 2.216 ريال.

وفي التفاصيل تمت زيادة إصدار رقم 05-01-2019 بقيمة 1.415 ريال ليصل إلى 4.18 مليار ريال.

كما تمت زيادة إصدار رقم 10-10-2018 بقيمة 258 مليون ريال ليصل إلى 2.62 مليار ريال، وكذلك زيادة إصدار رقم 15-03-2019 بقيمة 588 مليون ريال، ليصل إلى 9.1 مليار ريال.

وبحسب بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" سيتم إدراج الزيادة ابتداءً من يوم الأحد المقبل 25 أغسطس.