"EGX 30 TR".. مؤشر جديد لأنشط 30 شركة بالبورصة المصرية

دشنت البورصة المصرية، مؤشرا جديدا يحمل اسم " EGX 30 TR"، وذلك لأنشط 30 شركة للعائد الكلي.

ويضم المؤشر الجديد أنشط 30 شركة من حيث السيولة والنشاط، فيما يحدد رأس المال السوقي المرجح بنسبة الأسهم حرة التداول وزن كل شركة داخل المؤشر، وهي نفس الشركات المكونة للمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30".

ويأخذ المؤشر الجديد في اعتباره التوزيعات النقدية التي تقوم بها الشركات المكونة للمؤشر الرئيسي حيث يتم تحويل قيمة التوزيعات النقدية إلى نقاط في المؤشر الجديد، وهو ما يعكس كلا من التغير السعري للأوراق المالية والعائد من التوزيعات النقدية.

وقال رئيس البورصة المصرية محمد فريد، إن المؤشر الجديد يتميز بأنه يساعد المستثمرين في قياس العائد الكلي على استثماراتهم في البورصة والتي لا يتضمن فقط التغير السعري للأوراق المالية " الأرباح الرأسمالية " بل يتضمن توزيعات الأرباح النقدية أيضاً.

وأوضح أن "تدشين المؤشر الجديد يأتي استكمالاً لعملية التطوير الشاملة والمستمرة التي تنفذها إدارة البورصة على كافة مؤشراتها، حرصاً منها على تطوير أدوات السوق ومؤشراته، لتلبي رغبات العديد من الأطراف الفاعلة في سوق الأوراق المالية المصري".

وكذلك تنويع أدوات قياس أداء السوق أمام كافة المستثمرين، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في مجال إدارة مؤشرات أسواق الأوراق المالية، وذلك على النحو الذي يسهم في تنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين.

ويتميز المؤشر الجديد بكونه يتفادى التركيز على صناعة بعينها ومن ثم يوفر تمثيلاً جيداً لمختلف الصناعات والقطاعات العاملة داخل الاقتصاد المصري.

وتم احتساب المؤشر الجديد ابتداء من فبراير 2019 بقيمة 1000 نقطة، حيث يقوم مؤشر البورصة المصرية لأنشط 30 شركة للعائد الكلي بالجمع بين كل من أداء رأس المال السوقي وقيمة الأرباح المعلنة للشركات المدرجة بالمؤشر، كما يستخدم المؤشر آخر سعر بدلاً من سعر الإغلاق.

وعقدت إدارة البورصة حواراً مع كافة أطراف السوق الفاعلة حول المؤشر الجديد، والتي انتهت إلى احتياج السوق لمؤشر جديد يدخل في حساباته التوزيعات النقدية، يضم نفس مكونات المؤشر الرئيسي EGX30 وبنفس منهجية إدراج الشركات داخل المؤشر، وذلك بعد عقد العديد من ورش العمل مع عدد من مديري صناديق الاستثمار وكذلك الجمعيات المهنية.

ويتم إجراء مراجعتين كل عام لمكونات المؤشر، الأولي بنهاية شهر يناير ويتم العمل بها بداية فبراير عن الفترة من من بداية يوليو وحتى نهاية ديسمبر، والمراجعة الثانية تتم بنهاية شهر يوليو ويتم العمل بها بداية من أغسطس عن الفترة من أول يناير وحتى نهاية يونيو.