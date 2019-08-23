الذهب يتراجع مع ترقب إشارات جديدة بشأن موقف مجلس الاحتياطي

تراجعت أسعار الذهب الخميس بعد تصريحات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) نالت من آمال اتخاذ المزيد من إجراءات التيسير النقدي، وإن كان المستثمرون ينتظرون مزيدا من الوضوح من رئيس البنك المركزي خلال ندوة جاكسون هول.

وبحلول الساعة 19:25 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.2%، عند 1499 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوياته منذ 13 أغسطس عند 1491.50 دولار.

وتحدد سعر التسوية لعقود الذهب الأميركية الآجلة بانخفاض 0.5%، عند 1508.5 دولار.

وقال دانييل غالي، محلل أسواق السلع الأولية في تي.دي للأوراق المالية، "السوق بأسرها في وضع الانتظار والترقب، لكن يوجد سيل مطرد من متحدثي مجلس الاحتياطي الذين خرجوا برسالة أقرب إلى التشديد النقدي.

"قد يُفسر هذا على أنه محاولة لتجهيز الأسواق لكلمة ليست على مستوى التيسير المتوقع من رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول."

وبعد يوم من صدور وقائع اجتماع يوليو لمجلس الاحتياطي والتي أظهرت انقسام صناع السياسات بشأن تخفيضات سعر الفائدة، قال باترك هاركر رئيس بنك فيلادلفيا الاحتياطي الاتحادي إنه لا يرى مبررا لمزيد من التحفيز.



وسينصب التركيز الآن على كلمة باول اليوم الجمعة أثناء ندوة البنك المركزي في جاكسون هول بولاية وايومنج، حيث يتوقع متعاملو السوق أن يوضح فحوى محضر اجتماع يوليو واتجاه السياسة النقدية.

وارتفع البلاديوم 0.95 %، في المعاملات الفورية إلى 1485.44 دولار للأوقية بعد أن اقترب من 1500 دولار أمس الأربعاء.

وقال محللو يو.بي.اس في مذكرة "نتوقع أن يرتفع البلاديوم إلى 1530 دولارا في الأجل القريب. رغم العوامل المعاكسة المتمثلة في تباطؤ النمو العالمي وتحاشي المخاطرة، فإن العوامل الأساسية ما زالت تدعم البلاديوم."

كان البلاديوم تجاوز الذهب للمرة الأولى في 16 عاما قرب نهاية 2018، لكن المعدن الأصفر استعاد تفوقه في أول أغسطس.

ونزلت الفضة 0.4%، إلى 17.05 دولار للأوقية، في حين تقدم البلاتين 0.4 %، ليسجل 856.1 دولار للأوقية.