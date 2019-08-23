42 مليار ريال أرباح الشركات السعودية المدرجة بالنصف الأول

تراجعت أرباح الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم المحلية بنسبة 21% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتبلغ نحو 42 مليار ريال، مقابل نحو 53 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض قيمته 11 مليار ريال.

وجاء التراجع بشكل رئيس نتيجة انخفاض أرباح قطاع البتروكيماويات بنسبة 56% خلال النصف الأول من 2019 بتأثير من شركة "سابك" أكبر القطاع، وذلك نتيجة تراجع متوسط أسعار بيع المنتجات خلال الفترة، فضلا عن تراجع كمية المبيعات لبعض الشركات خلال الربع الثاني تحديدا، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وتراجعت أرباح شركات "سابك" بنسبة 55% خلال النصف الأول من 2019، لتبلغ 5.5 مليار ريال، مقابل 12.2 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2018، منخفضة بقيمة 6.7 مليار ريال تمثل 61% من قيمة التراجع في أرباح السوق إجمالا للفترة نفسها.

وأرجعت الشركة سبب تراجع صافي الربح إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات وانخفاض حصة "سابك" في نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة.

كما تأثرت نتائج شركات السوق بتضرر أرباح قطاع البنوك الذي تأثر بخسائر البنك السعودي للاستثمار، ما جعل القطاع ينمو فقط بنسبة 2.8% خلال النصف الأول مقارنة بمعدلات نمو أعلى كثيرا الفترات الماضية.

يشار إلى أن نتائج الشركات لفترة النصف الأول لا تتضمن أرباح الشركات التى لا تبدأ سنتها المالية في شهر يناير من العام الميلادي.

وعن النتائج الربعية، تراجعت أرباح الشركات المدرجة بنسبة 30.5% خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي، لتبلغ نحو 19.8 مليار ريال، مقابل نحو 28.5 مليار ريال في الربع الثاني من العام الماضي 2018، بانخفاض قيمته 8.7 مليار ريال.

كما تراجعت أرباح الشركات المدرجة بنسبة 7.7% خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس ربعي، حيث كانت نحو 21.5 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري، بانخفاض قيمته 1.65 مليار ريال.

وتُعد أرباح الشركات المدرجة خلال الربع الثاني من العام الجاري، ثاني أقل أرباح منذ مطلع عام 2018، حيث كانت قد سجلت في الربع الرابع 2018 نحو 16.5 مليار ريال، فيما بقية الأرباع كانت أرباحها أعلى من الربع الثاني 2019.

تشمل نتائج الربع الثاني للعام الجاري أرباح 168 شركة أعلنت نتائجها فيما بقية الشركات أعلنت عدم تمكنها من الإعلان. ولا يتضمن التقرير نتائج الصناديق العقارية المتداولة