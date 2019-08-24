الأسهم الأميركية تهوي 3% مع تجدد حرب التجارة

هوت الأسهم الأميركية، الجمعة، بعد تصعيد جديد في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مع مطالبة الرئيس دونالد ترمب الشركات الأميركية بالسعي إلى بدائل لعملياتها في الصين بعد أن أعلنت بكين عن رسوم جمركية انتقامية على منتجات أميركية.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 623.34 نقطة، أو 2.37 بالمئة، إلى 25628.90 نقطة بينما هبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 75.84 نقطة، أو 2.59 بالمئة، ليغلق عند 2847.11 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 239.62 نقطة، أو 3.0 بالمئة، إلى 7751.77 نقطة.

وتنهي المؤشرات الثلاثة جميعها الأسبوع على خسائر مع هبوط ناسداك 1.83 بالمئة، وستاندرد آند بورز 1.44 بالمئة، وداو جونز 0.99 بالمئة.

وواصلت المؤشرات الثلاثة الهبوط لرابع أسبوع على التوالي، وهي أطول سلسلة خسائر أسبوعية لكل منها منذ مايو/أيار.