ما الذي قفز بالذهب 19% هذا العام؟

قفزت أسعار الذهب اثنين في المئة، الجمعة، مع تفسير المستثمرين كلمة جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي في ندوة جاكسون هول على أنها تميل نحو موقف تيسيري للسياسة النقدية، في حين فاقمت أحدث تعليقات للرئيس دونالد ترمب التوترات التجارية مع الصين.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.9 بالمئة إلى 1527.31 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول بعدما وصل في وقت سابق إلى 1529.67 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ الثالث عشر من أغسطس/آب عندما سجل أعلى مستوى في ست سنوات عند 1534.31 دولار.

وارتفعت العقود الأميركية للذهب 1.9 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1537.60 دولار للأوقية.

وقال بوب هابركورن كبير محللي الأسواق في آر.جيه.او فيوتشرز: "حقيقة أنه (باول) قال إنهم (مجلس الاحتياطي الاتحادي) سيتصرفون بالطريقة الملائمة لدعم النمو، ما من شأنه أن يدفع أسعار الذهب للصعود. هم لديهم أداتان رئيسيتان، هما التيسير الكمي أو خفض أسعار الفائدة، وكلاهما سيتسبب في صعود الذهب".

وقال باول إن الاقتصاد الأميركي في "موضع موات" لكنه قدم قرائن قليلة بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في اجتماعه القادم، بيد أنه عدد سلسلة مخاطر اقتصادية وجيوسياسية يراقبها مجلس الاحتياطي، مشيرا إلى أنها مرتبطة بالصراع التجاري.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق في أونادا: "ينبغي ألا نفاجأ إذا رأينا مجلس الاحتياطي الاتحادي يجري تخفيضات للفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة على مدار الاثني عشر شهرا القادمة مع برنامج جديد للتيسير النقدي".

وأثارت كلمة باول ردا غاضبا من ترمب على تويتر، متسائلا عما إذا كان رئيس مجلس الاحتياطي هو "عدو" أكبر من الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وصب ترمب أيضا جام غضبه على الصين بأن أمر الشركات الأميركية بأن تدرس إغلاق عملياتها في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو ما دفع الأسهم إلى هبوط حاد وأثار المزيد من التدفقات إلى الذهب باعتباره من الأصول الاستثمارية الآمنة.

وجاء هذا بعد أن كشفت الصين النقاب عن رسوم جمركية انتقامية على بضائع أميركية بقيمة 75 مليار دولار.

وصعد الذهب حوالي 8 في المئة حتى الآن هذا الشهر، وحوالي 19 في المئة منذ بداية العام، وسجل رابع أسبوع على التوالي من المكاسب.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 2.6 بالمئة إلى 17.45 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.18 بالمئة إلى 858.80 دولار للأوقية.

وهبط البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 1453.03 دولار للأوقية، لكن المعدن المستخدم في أجهزة تنقية العادم بالسيارات سجل ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب مع صعوده حوالي 0.9 بالمئة.