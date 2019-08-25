بورصات الخليج تنسخ ما حصل بالأسواق العالمية

أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية جلسة اليوم الأحد منخفضًا 203.99 نقطة ليقفل عند مستوى 8241.67 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.4 مليار ريال.

وتراجعت سائر أسواق المنطقة أيضا، عدا مصر والبحرين، حيث استقرتا دون تغير يذكر. وقال متعامل في دبي "يبدو أن الأسواق العالمية تجرنا معها.. إنه يوم هادئ، لكن ليس على نحو جيد".

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي متراجعا 1.32%، إلى مستوى 2715 نقطة، فيما انخفض مؤشر سوق أبوظبي 1.41%، إلى 4968 نقطة.

وانخفضت أسهم إعمار العقارية 3.9 بالمئة، في حين شهدت أبوظبي، التي انخفض مؤشرها 1.4 بالمئة، تهاوي سهم الدار العقارية 4.1 بالمئة.

وخارج الخليج، ارتفع المؤشر المصري الرئيسي 0.1 بالمئة، حيث انخفض سهم أوراسكوم للاستثمار القابضة 1.4 بالمئة بينما ارتفع سهم المصرية للمنتجعات 3.7 بالمئة، متصدرا الأداء اليوم ومسجلا أحد أعلى أحجام التداول.

وانخفض مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية 1.72%، إلى 6496 نقطة، وكذلك مؤشر بورصة قطر 1.02%، إلى 9817 نقطة. أما مؤشر بورصة مسقط فقد تراجع بنسبة 0.19%، إلى مستوى 3979 نقطة.

ترقية سوق السعودية

وقال مدير مركز زاد للاستشارات حسين الرقيب، في مقابلة مع "العربية" إن تصعيد حرب التجارة تسبب بخسارة مؤشر "داو جونز" للأسهم الأميركية يوم الخميس الماضي، حوالي 700 نقطة، وهذا انعكس بشكل مباشر على أسواق المنطقة في دول الخليج.

وأشار الرقيب إلى تأثير حرب التجارة على النمو العالمي، والمخاوف من تأثير ذلك على قطاعات النفط والبتروكيماويات، وهذا يؤثر بشكل كبير على سوق الأسهم السعودية.

كما اعتبر أن هبوط الأسعار فيه جانب إيجابي لجهة خفض مقدار مكرر ربحية بعض أسهم الشركات في سوق السعودية، بالتزامن مع بدء المرحلة الثانية من الإدراج على مؤشرات MSCI للأسواق الناشئة، مؤكداً أن تراجع مكرر ربحية بعض الأسهم سيجعلها جاذبة للمستثمرين الأجانب مع ترقية السوق.

تداولات الأسهم السعودية

وبلغ عدد الأسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودية اليوم الأحد أكثر من 99 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 94 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 11 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 176 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات ميدغلف للتأمين، سيسكو، أليانز إس إف، الراجحي ريت، والمراكز الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات بدجت السعودية، باتك، الإعادة السعودية، مسك، وينساب فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.96% و6.77%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، كيان السعودية، الراجحي، زين السعودية، وأميانتيت هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، سابك، الإنماء، الأهلي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 70.25 نقطة ليقفل عند مستوى 3743 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.6 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 69 ألف سهم تقاسمتها 162 صفقة.

أسعار النفط

وتراجعت معظم أسواق الشرق الأوسط اليوم الأحد وسط أحجام تداول هزيلة، لتحاكي تهاويا في الأسهم العالمية الأسبوع الماضي وتحت وطأة انخفاض أسعار النفط.

كانت العقود الآجلة لخام برنت نزلت 58 سنتا يوم الجمعة بما يعادل واحدا بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 59.34 دولار للبرميل، في حين هوت وول ستريت بعد أن أبلغ الرئيس دونالد ترمب الشركات الأميركية بأن تبحث عن بدائل تصنيعية للصين، عقب فرض الأخيرة رسوما انتقامية على السلع الأميركية.