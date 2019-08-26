صعود صاروخي للمعدن الأصفر والأونصة في ذروتها بـ6 سنوات

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى جديد هو الأعلى في أكثر من 6 سنوات، اليوم الاثنين، مع تضرر الأسهم العالمية جراء أحدث جولة من تبادل فرض الرسوم بين الولايات المتحدة والصين في حربهما التجارية المستمرة منذ عام، والتي عززت الطلب على الأصول الآمنة.



وقفز الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 1541.30 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:19 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس أعلى مستوى له منذ أبريل نيسان 2013 عند 1554.56 دولار للأونصة.



وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.9% إلى 1551.80 دولار للأونصة، بحسب ما ورد في "رويترز".



وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن يوم الجمعة فرض رسوم إضافية نسبتها 5% على سلع صينية مستهدفة بقيمة 550 مليار دولار، وذلك بعد ساعات من إعلان بكين عن فرض رسوم انتقامية على منتجات أميركية بقيمة 75 مليار دولار.



وهبطت أسواق الأسهم تأثراً بذلك، إذ نزلت الأسهم الأميركية يوم الجمعة ثم تبعتها الأسهم الآسيوية، اليوم الاثنين.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 1.2% في المعاملات الفورية إلى 17.60 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاتين 0.8% إلى 860 دولاراً.



وزاد البلاديوم 0.7% ليصل إلى 1470.54 دولار للأونصة.