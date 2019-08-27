أكبر صندوق سيادي بالعالم يتطلع للأسهم الأميركية

يعتزمُ صندوق الثروة السيادية في النرويج - الذي يديرُ تريليون دولار من الاستثمارات، وهو الأكبر من نوعه بالعالم - تغييرَ كيفية تصنيف استثماراتِه جغرافيا، من خلال تخفيض انكشافِه على الأسواق الأوروبية ورفعِ حيازتِه من الأسهم الأميركية.

وهذا التغيير قد يؤدي إلى استثماراتٍ مكثفة في الأسواق الأميركية بما في ذلك عمالقة التكنولوجيا، مثل Microsoft و Apple و Amazon والتي تُعدُ أصلا أكبر حيازات الصندوق.

وتستحوذُ الأسهم الأوروبية على نحو 34% من محفظة الصندوق السيادي النرويجي، فيما تستحوذُ الأسهم الأميركية على 41%.