كيف تقيّم HSBC السعودية ترقية السوق النهائية لمؤشر MSCI؟

أكد أحمد الشمري، رئيس عمليات الأوراق المالية لدى HSBC العربية السعودية، أن نسبة تملك المستثمرين غير السعوديين في سوق الأسهم السعودية صعدت إلى 10% مع احتساب المستثمرين الخليجيين.

وقال الشمري في مقابلة مع "العربية" إن تنامي الاستثمارات الأجنبية في سوق الأسهم السعودية، جاء مع تسهيل هيئة السوق المالية، متطلبات دخول المستثمر الأجنبي.

وقال إن الهيئة خففت القواعد المنظمة لتسجيل المستثمر الأجنبي، وأبرزها تخفيض شرط الأصول المدارة، من 5 مليارات دولار إلى مليار دولار ثم إلى نصف مليار دولار.

وأضاف أن الهيئة رفعت عدد الدول التي يمكن لعملائها التقدم للتسجيل للاستثمار في سوق الأسهم السعودية، ومنحت الصلاحية لأعضاء السوق لإتمام عملية التسجيل بدلاً من حصرها في الهيئة سابقاً.

وأشار إلى السماح للمستثمر الأجنبي بالاكتتاب في أسهم الشركات السعودية، بجانب تغيير نموذج التشغيل في شركة السوق المالية السعودية "تداول" والتي أطلقت منذ العام 2015 نظام الحفظ المستقل للأوراق المالية، وقامت بتغيير دورة التسوية لتصبح خلال يومين لاحقين من تاريخ الصفقة، وذلك لتوحيد مدد التسوية مع المعايير الدولية.

وحول تداولات اليوم الثلاثاء في سوق الأسهم السعودية، التي تشهد المرحلة الثانية من الانضمام إلى مؤشرات MSCI للأسواق الناشئة، قال الشمري إن حجم الاستثمارات غير النشطة، سيكون مقارباً لما جرى في المرحلة الأولى من الانضمام عند حوالي 21 مليار ريال.

كما أشار إلى الانخفاضات التي مني بها مؤشر سوق الأسهم السعودية، في الفترة السابقة للمرحلة الثانية من الانضمام إلى مؤشرات MSCI للأسواق الناشئة، مرجعاً أسباب انخفاض المؤشر إلى تراجع نتائج الشركات وبخاصة تراجع الأرباح الفصلية لشركة سابك 66% والنصفية 55%، بجانب رغبة بعض المستثمرين بجني أرباحهم قبل حدث كبير مثل الانضمام إلى المؤشرات الناشئة.