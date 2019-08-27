كيف تفاعلت أسهم طوكيو بعد تصريح ترمب عن رسوم السيارات؟

انتعشت الأسهم اليابانية انتعاشا متواضعا، اليوم الثلاثاء، بعد هبوط حاد في الجلسة السابقة، وسط حالة من الارتياح بين المستثمرين عقب تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن الولايات المتحدة لا تعتزم فرض رسوم جديدة على السيارات الواردة من اليابان قريبا.

وصعد المؤشر نيكاي القياسي 1% إلى 20456.08 نقطة، وقاد المكاسب سابارو وشركات صناعة إطارات السيارات.

وكان المؤشر نزل 2.2% أمس الاثنين إلى أدنى إغلاق منذ 11 يناير/كانون الثاني.

وفي مؤتمر صحافي في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، سئل ترمب عما إذا كان مازال يدرس فرض رسوم على السيارات اليابانية، فأجاب أن إدارته لا تبحث ذلك لكنه أضاف أنه قد يفعل ذلك مستقبلا، وساهم ذلك في ارتفاع أسهم شركات صناعة السيارات والإطارات وقطع الغيار المدرجة في طوكيو.

وقفز سهم سابارو، صاحبة أكبر انكشاف للإيرادات على الولايات المتحدة بين شركات صناعة السيارات اليابانية، 4.9%، وصعد مؤشر قطاع معدات النقل 1.2%.

وزاد سهم بريدجستون 3.1% ويوكوهاما للمطاط 3% وسوميتومو للمطاط 2.3%، وسجل قطاع منتجات المطاط أكبر المكاسب بين القطاعات الفرعية الثلاثة والثلاثين للمؤشر توبكس، مرتفعا 1.5%.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8% إلى 1489.69 نقطة مع ارتفاع 31 قطاعا.