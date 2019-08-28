الذهب يستقر قرب ذروة 6 أعوام وسط مخاوف التجارة

تراجع الذهب بعد مكاسب تجاوزت 1% الجلسة السابقة وسط مخاوف من ركود محتمل، لكنه استقر قرب أعلى مستوى فيما يزيد على 6 أعوام بفضل آمال بخفض الفيدرالي سعر الفائدة والضبابية التي تكتنف محادثات التجارة الصينية الأميركية.



ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1537.21 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:52 بتوقيت غرينتش. وكان المعدن قد لامس يوم الاثنين 1554.56 دولار للأونصة وهو أعلى مستوى فيما يزيد عن 6 أعوام.



وفي المعاملات الآجلة بالولايات المتحدة، تراجع الذهب 0.3% إلى 1546.50 دولار للأونصة.



ومما يزيد من الضغط على المعدن الأصفر قوة الدولار الذي صعد 0.1% أمام منافسيه الرئيسيين بينما سجلت الأسهم الآسيوية مكاسب محدودة.



وارتفع الذهب أكثر من 1% في الجلسة السابقة مع تجدد المخاوف من ركود يلوح الآفق جراء انقلاب منحنى العائد الأميركي وصدور بيانات اقتصادية أميركية مخيبة للآمال، وسط ضبابية الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، كسبت الفضة 0.4% في المعاملات الفورية لتصل إلى 18.23 دولار للأونصة، وكانت قد لامست في وقت سابق 18.34 دولار وهو أعلى مستوى منذ أبريل/نيسان 2017.



وصعد البلاتين 0.4% إلى 868.70 دولار للأونصة، بعدما لامس أعلى مستوى في نحو شهر في وقت سابق من الجلسة، بينما تراجع البلاديوم 0.3% إلى 1478 دولارا للأونصة.