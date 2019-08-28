تكلفة التأمين على ديون لبنان تقفز والسندات تتراجع

قفزت تكلفة التأمين على ديون لبنان السيادية من مخاطر التخلف عن السداد إلى مستوى قياسي جديد، في حين تعرضت سنداته الدولارية لضغوط مجددا اليوم الأربعاء بعد تصاعد التوترات مع إسرائيل.



وأظهرت بيانات من آي.إتش.إس ماركت أن عقود مبادلة مخاطر الائتمان اللبنانية لخمس سنوات ارتفعت 21 نقطة أساس عن إغلاق أمس الثلاثاء إلى 1229 نقطة أساس.



وتعرضت سندات لبنان الدولية لضغوط أيضا، حيث نزل الإصداران المستحقان في 2030 و2035 نحو 0.5 سنت لكل منهما إلى أدنى مستوياتهما على الإطلاق، بحسب بيانات رفينيتيف.

وكانت وكالة فيتش قد أوضحت أن تخفيض التصنيف الائتماني للبنان من B- إلى CCC والذي يشير إلى مخاطر ائتمانية مرتفعة للغاية يعكس تصاعد الضغوط على نموذج التمويل للبنان والمخاطر المتزايدة المحيطة بقدرة الحكومة على خدمة ديونها، بحسب ما تراه الوكالة.

وقالت الوكالة إن الحكومة اللبنانية تعتمد إلى حد كبير على التمويل من المصرف المركزي، وهي بحاجة إلى تدفقات كبيرة لرؤوس الأموال لتمويل عجز كبير في كل من الميزانية والحساب الجاري.

من جانبها، أبقت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف لبنان الائتماني عند ‭B-/B‬ مع نظرة مستقبلية سلبية، مشيرة إلى أن احتياطات العملة الأجنبية في لبنان كافية لخدمة الدين الحكومي على مدار العام القادم.

وكانت وكالة موديز قد خقضت تصنيف لبنان إلى ‭‭‭‭‭‭(Caa 1)‬‬‬‬‬‬ في يناير الماضي.