توقعات مفاجئة من "جي بي مورغان" لأداء الأسواق في سبتمبر

قال بنك جي بي مورغان إن الوقت اقترب لشراء الأسهم بعد التراجعات القوية التي شهدتها الأسواق في أغسطس.

وذكر أن التصعيد في الحرب التجارية بين أميركا والصين زاد قلق المستثمرين بشأن آفاق الاقتصاد العالمي.

وأوضح البنك أن مؤشرات S&P 500 وStoxx Europe 600 إضافة إلى MSCI Asia Pacific في مسار لتسجيل أكبر تراجعات شهرية منذ مايو.

وتوقع جي بي مورغان أن تبدأ الأسهم بالارتفاع في سبتمبر، فيما ستواصل الارتفاع حتى نهاية السنة.

ولفت البنك إلى وجود محفزات إيجابية ستدعم ارتفاع الأسهم من بينها إعادة إطلاق برنامج التيسير الكمي للبنك المركزي الأوروبي، واحتمالية قيام الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض الفائدة، وتحسن أرباح الشركات رغم التوقعات المتحفظة.

يذكر أن توقعات جي بي مورغان تتعارض مع توقعات البنك السويسري UBS الذي نصح بتقليص الانكشاف على الأسهم لصالح السندات عالية الجودة.