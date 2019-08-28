مع تنفيذ الترقية النهائية لـMSCI اليوم.. الأسهم السعودية تهبط 1.4%

تراجعت مؤشرات سوق الأسهم السعودية في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء مع بدء تنفيذ الترقية الثانية والنهائية للسوق لمؤشرات مورغان ستانلي للأسواق الناشئة.

وكانت سوق السعودية سجلت، أمس الثلاثاء، تداولات قياسية غير مسبوقة مع تمديد مزاد الإغلاق لدخول صناديق الاستثمار الأجنبية ضمن مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.

وتراجع مؤشر السوق في نهاية جلسة اليوم 1.38% إلى 8171 نقطة بتداولات 4.6 مليار ريال وأحجام 167 مليون سهم.

ومنذ مطلع العام الجاري حقق مؤشر السوق مكاسب بنسبة 4.4%.

وكانت تداولات أمس الثلاثاء بلغت قيمتها أكثر من 28.6 مليار ريال. وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 766 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 332 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 58 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 124 شركة على تراجع.

وفي تعليقه على أداء سوق الأسهم السعودية اليوم، قال الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في الظبي كابيتال المحدودة، محمد علي ياسين، إن السوق جذبت أمس نحو 15 مليار دولار من الصناديق غير النشطة، إلا أن أداء المؤشر خلال الجلسة كان مخيبا للتوقعات.

وأشار ياسين إلى أنه في حال نجحت الشركات أن تبرر مكررات ربحيتها عبر نتائج جيدة فإن الحركة ستكون إيجابية.

وأوضح أنه بمقارنة سوق السعودية بالأسواق الناشئة سنجد أن تقييم السوق السعودية أعلى من معدل الأسواق الناشئة، إلا أنه من المتوقع عدم حدوث تراجعات كبيرة بالسوق.

ولفت إلى أن قطاعي البتروكيماويات والبنوك يتأثران بتراجع النفط وخفض الفائدة، ولذلك يجب أن يكون دخول السوق بانتقائية.