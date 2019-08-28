نيكاي يرتفع مع تعزز الأسهم الدفاعية والتوترات كبحت المكاسب

سجل المؤشر نيكاي القياسي مكاسب طفيفة اليوم الأربعاء بفضل مشتريات الأسهم الدفاعية مثل شركات الاتصالات وتلك المرتبطة بالمستهلكين، لكن المخاوف بشأن العلاقات الصينية الأميركية كبحت المكاسب.



وصعد المؤشر نيكاي القياسي 0.15% إلى 20487.22 نقطة، إذ لقي بعض الدعم من صعود العقود الآجلة للأسهم الأميركية، لكنه لا يزال قريبا من أقل مستوى في 7 أشهر الذي لامسه في وقت سابق من الشهر والبالغ 20110.76 نقطة.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.11% إلى 1491.31 نقطة.

ويسود القلق الأسواق المالية جراء محادثات التجارة المستمرة منذ فترة طويلة بين الولايات المتحدة والصين وتنامي الشكوك في إبرام الجانبين اتفاقا تجاريا على الأمد القريب.

وقفز سهم شركة الاتصالات إن.تي.تي 2.6%، بينما زاد سهما شركتي الهاتف المحمول كيه.دي.دي.آي 2.5% ودوكومو 1.9%. وفقد سهم شركة مستحضرات التجميل شيسيدو 2.1 %.

وسجل مؤشر شركات صناعة الآلات، أحد القطاعات الأكثر تأثر بالحرب التجارية الصينية الأميركية، أسوأ أداء بين القطاعات بنزوله 0.8%.