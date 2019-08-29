الراجحي المالية: الأسهم السعودية تشهد عملية تصحيح وإعادة تقييم

قال رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال مازن السديري في مقابلة مع "العربية"، إن السوق السعودية تشهد عملية تصحيح وإعادة تقييم، بعدما شهدت ارتفاعات بداية العام.

وأضاف "السوق السعودية تتداول حاليا عند مستوى 20 مرة، ويفترض أن يرتفع التقييم إلى 18 مرة".

لا يخفي السديري أن هناك تراجعات في السوق السعودية، ولكن في المقابل ينفي وجود موجات بيع جماعية. وأكد في المقابل أن التوجه هو نحو القطاعات المحلية.

وحول أداء القطاعات الداخلية يرى السديري أن أرباح القطاع البنكي عليها بعض الاستفسارات، كما شهدت أسعار أغلب المنتجات البتروكيماويات تراجعا ما يجعل اسوق حذرا، ويعيد توزيع الأوزان.

وقال السديري "القطاعات الداخلية ومنها الأسمنت عادت للارتفاع بعد أنباء المشاريع الجديدة مثل القدية ونيوم، والقطاعات الخدمية في الداخل كالتجزئة مثل إكسترا وغيرها، وهذه القطاعات لم تتأثر بما حدث".

وأوضح أن ضعف التداول يؤشر إلى أنه لا توجد حالة هلع في السوق.

وأشار إلى انتهاء انضمام "تاسي" بنسبة 100% لمؤشر MSCI عبر مرحلتين، منوها بأن ما علينا مراقبته هو تحسن الوضع الاقتصادي الدولي وأسعار النفط المتراجعة حاليا، نتيجة التوترات الجيوسياسية.

وكان أكد المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية "تداول"، خالد الحصان، في مقابلة مع "العربية" يوم أمس أن قيمة التدفقات الأجنبية على الأسهم السعودية، والتي جرت الأول من أمس مع المرحلة الثانية والنهائية من الترقية على مؤشرات MSCI للأسواق الناشئة بلغت 25 مليار ريال.

وكانت سوق الأسهم السعودية شهدت تداولات إجمالية بقيمة 28.6 مليار ريال شهدتها السوق الأول من أمس، مع الترقية على مؤشرات الأسهم الناشئة، وشكلت تدفقات الأجانب من هذه القيمة الإجمالية 25 مليار ريال.

وقال الحصان إن قيمة تداولات سوق الأسهم السعودية، منذ بداية العام الحالي بلغت200 مليار ريال، موضحاً أنه عند حساب حجم ملكية المستثمرين الأجانب بشكل عام من المؤهلين والمستثمرين الاستراتيجيين، فإنها تتخطى قيمة 150 مليار ريال.

وأضاف أن هذه الـ 150 مليار ريال منها 100 مليار ريال للمستثمرين المؤهلين، والتي تأتي بواقع 60 مليار ريال من مستثمرين غير نشطين يتبعون المؤشرات، و40 مليار ريال من مستثمرين نشطين.

وكشف أن نسبة ملكية الأجانب في إجمالي الأسهم السعودية، بلغت حتى إغلاق جلسة أمس حوالي 8%، متوقعاً زيادة هذه النسبة إلى 10% نهاية العام الحالي وبعد إتمام المرحلة المقبلة من الترقية على مؤشر "فوتسي راسل" للأسواق الناشئة.