تداول: نجاح الانضمام لـMSCI.. و31 شركة سعودية ضمن المؤشر

أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول" اكتمال المرحلة الثانية والأخيرة من انضمامها إلى مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة، لتُشكّل بذلك 2.8% من إجمالي قيمة المؤشر.

وأضافت "تداول" أن الانضمام إلى مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة تم على مرحلتين في 2019، والذي يضم 31 شركة سعودية.

وشهدت السوق السعودية ارتفاعا قياسيا في إجمالي قيمة الصفقات المتداولة من قبل المستثمرين الأجانب، حيث بلغت منذ مطلع العام 211.67 مليار ريال، أي ما يمثل 21% من إجمالي صفقات السوق.

من جانبه، قال المهندس خالد الحصان، المدير التنفيذي لتداول: "يمثل اكتمال الانضمام إلى مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة محطة تاريخية في مسيرة السوق المالية السعودية بما يدعم تطورها ويعزز من جاذبيتها للمستثمرين، بالتماشي مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي ورؤية المملكة 2030".

وأضاف: "تم اكتمال الانضمام إلى مؤشر إم إس سي آي بسلاسة ووفق الخطة المعلنة، ما يعكس نجاحنا في تحقيق التحسينات اللازمة لتعزيز البنية التحتية للسوق ومواءمة الأطر التنظيمية مع أفضل الممارسات العالمية. كما نشهد في الوقت ذاته تدفقاً إيجابياً في الاستثمارات الأجنبية المؤسساتية مما يدعم سيولة السوق التي تعد أحد أكبر الأسواق المالية من حيث السيولة، ويزيد من تنوع الفرص للمصدرين والمستثمرين على حد سواء".

علق هنري فرنانديز، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لإم إس سي آي قائلاً: "جاء قرار انضمام السوق إلى مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة بعد تأييد المستثمرين الأجانب المؤسساتيين، وذلك من خلال التحسينات التنظيمية والتشغيلية في السوق والتي سهلت دخول المستثمرين الأجانب. نود أن نعبر عن سعادتنا باكتمال مرحلتي انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة والتي بدأ تنفيذها منذ يونيو الماضي".

يذكر أنه تم إضافة السوق المالية السعودية إلى قائمة المراقبة الخاصة بمؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة في العام 2017 قبل أن تتأهل للتصنيف ضمن الأسواق الناشئة في العام 2018، كأسرع سوق تنتقل من قائمة المراقبة إلى التصنيف كسوق ناشئة في تاريخ المؤشر. وتم ضم السوق المالية السعودية إلى مؤشر إم إس سي آي على مرحلتين بنسبة انضمام بلغت 50% لكل منهما، حيث تم بدء تنفيذ المرحلة الأولى في 28 من مايو الماضي والمرحلة الثانية في 28 أغسطس من هذا العام.