مخاوف اقتصادية وسياسية تحول "نيكاي" للتراجع

تراجع المؤشر نيكاي الياباني اليوم الخميس، مبددا انتعاشه في أوائل التعاملات بقيادة وول ستريت في ظل استمرار المخاوف من تضرر الاقتصاد العالمي جراء الصراعات التجارية والمخاطر السياسية.

وأغلق المؤشر القياسي الجلسة منخفضا 0.09% إلى 20460.93 نقطة، بعدما ارتفع 0.15% في الجلسة السابقة. وكان المؤشر زاد نحو 0.2% في بداية التعاملات بعدما حققت جميع مؤشرات الأسهم الرئيسية الأميركية مكاسب الليلة الماضية.

غير أن مكاسب نيكاي تبددت بفعل المخاوف من تصعيد جديد للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتطورات الأخيرة المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بما يشير إلى اضطرابات جديدة تنتظر أسواق المال.



وارتفع 127 سهما على نيكاي، مقابل انخفاض 87 سهما.



وكانت شركة ركروت هولدنغز لخدمات التوظيف أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية، إذ هبط سهمها 4.8% بعدما أعلنت الشركة عن خطط لبيع ما يقرب من 7.16% من أسهمها القائمة عبر طرح ثانوي.



أما أكبر الرابحين بالنسبة المئوية فكان سهم راكوتين الذي صعد 2.4%، ثم سهم تايسي بنسبة 2.3% وسهم نيبون سويسان كايشا بنسبة 2.2%.



وارتفع سهم سوزوكي موتور 1.5% بدعم من إعلان شركة صناعة السيارات عن تحالف مع تويوتا موتور.



وأغلق سهم تويوتا دون تغير يذكر. وستدفع تويوتا نحو 96 مليار ين (910.90 مليون دولار) مقابل حصة نسبتها 4.94% في سوزوكي.



وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.01% إلى 1490.17 نقطة.