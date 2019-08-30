خفض الفائدة يقود بورصة مصر إلى أكبر مكاسب شهرية في 2019

تمكنت البورصة المصرية من تحقيق مكاسب قياسية خلال تعاملات شهر أغسطس الجاري، بعدما سجل مؤشرها الرئيسي أفضل أداء منذ بداية العام الجاري.

وجاءت المكاسب مدعومة بعدد من المحفزات الإيجابية وخاصة قيام البنك المركزي المصري بخفض سعر أسعار الفائدة الرئيسية على الإيداع والإقراض.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية وخلال تعاملات شهر أغسطس الجاري، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 55.1 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 7.7%، وذلك بعدما ارتفع من مستوى 715.1 مليار جنيه في إغلاق تعاملات شهر يوليو الماضي إلى نحو 770.2 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أمس الخميس.

وعلى صعيد المؤشرات، قفز المؤشر الرئيسي "ايجي إكس 30" بنسبة 10.7% بعدما أضاف نحو 1443 نقطة خلال تعاملات الشهر الجاري، مرتفعاً من مستوى 13392 نقطة في إغلاق تعاملات الشهر الماضي لينهي جلسات الشهر الجاري عند مستوى 14835 نقطة.

كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70"، بنسبة 6.34% مضيفاً نحو 33 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 520 في إغلاق تعاملات الشهر الماضي ليسجل نحو 553 نقطة بنهاية تعاملات الشهر الجاري.

وامتدت المكاسب إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100"، والذي ارتفع بنسبة 8% مضيفاً نحو 108 نقطة بعدما أنهى جلسات الشهر الجاري عند مستوى 1455 نقطة مقابل نحو 1347 نقطة في إغلاق تعاملات الشهر الماضي.

وعلى صعيد تعاملات أمس الخميس، أنهت البورصة تعاملاتها على ارتفاع جماعي في كافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقي بقيمة 7.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 770.239 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 216.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 24.9 ألف عملية لعدد 170 شركة.

واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على ما نسبته 57.89% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب على نسبة 29.78%، والعرب على 12.33%.

واستحوذت تعاملات المؤسسات والصناديق على ما نسبته 50.71% من إجمالي التعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب المستثمرين الأفراد بنسبة 49.28%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 81.2 مليون جنيه، 36.9 مليون جنيه، 50.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 1.6 مليون جنيه، 15.43 مليون جنيه، 152 مليون جنيه، على التوالي.