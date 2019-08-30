صعود قوي للأسهم اليابانية وتفاؤل التجارة يرفع الشركات الصينية

صعدت الأسهم اليابانية اليوم الجمعة، بفعل مؤشرات على أن الولايات المتحدة والصين قد تستأنفان مفاوضاتهما الشاملة قبيل الموعد النهائي الوشيك لفرض رسوم جمركية أميركية إضافية.

وكان قاو فينغ المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية أبلغ الصحفيين أمس الخميس أن بكين تأمل أن تستطيع واشنطن إلغاء الزيادة الجمركية المزمعة لتفادي التصعيد في حرب التجارة. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن بعض النقاشات جرت يوم الخميس، وإن من المقرر إجراء مزيد من المحادثات.



وأغلق المؤشر نيكاي القياسي مرتفعا 1.19% عند 20704.37 نقطة، ليتحول عن خسارة ضئيلة بلغت 0.09% يوم الخميس إلى زيادة إجمالية 1.4% على مدار الأسبوع.



وقال نوريهيرو فوجيتو، محلل الاستثمار لدى ميتسوبيشي يو.اف.جيه مورجان ستانلي للأوراق المالية، "ليكن معلوماً أن كلا من السوق الأميركية واليابانية هزيلة وأن المكاسب مدفوعة في معظمها بتغطية المراكز المدينة.

"موقف وزارة التجارة الصينية بشأن الرسوم الجمركية جدير بالانتباه لكن ضغط البيع لجني الأرباح سيتصاعد مع تحقيق مزيد من المكاسب."



وصعدت الأسهم المرتبطة بالصين بفعل مؤشرات تبعث على الأمل حيال محادثات التجارة الأميركية الصينية، التي مرت بموجات من المد والجذر على مدى الأشهر الأخيرة أبقت الأسواق العالمية في حالة توتر.



وارتفعت أسهم هيتاشي لمعدات الإنشاءات 2.2% وكوماتسو 2%.



وقفز سهم فانوك لصناعة الروبوت 2.7% في حين صعد سهم ياسكاوا إلكتريك للمعدات الكهربائية 3.8%.



وزاد سهم ريوهين كايكاكو، التي تدير سلسلة المتاجر موجي ذات الحضور الكثيف في الصين، 2.4%.



واستمد المصدرون دعما من تراجع الين إلى أضعف مستوياته في أسبوع مقابل الدولار. وارتفعت أسهم تويوتا وباناسونيك 1% وطوكيو إلكترون 1.7%.

وارتفع 201 سهم على نيكاي بينما تراجع 24 سهماً.



وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.46% إلى 1511.86 نقطة.