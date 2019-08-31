أداء متباين للأسهم الأميركية على أعتاب رسوم جمركية جديدة

أظهرت بورصة وول ستريت نتائج متباينة الجمعة مع توخي المستثمرين الحذر قبيل عطلة أسبوع طويلة من المنتظر أن يبدأ فيها سريان جولة جديدة من الرسوم الجمركية الأميركية على واردات من الصين.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 41.03 نقطة، أو 0.16 بالمئة، إلى 26403.28 نقطة بينما زاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 1.88 نقطة، أو 0.06 بالمئة، ليغلق عند 2926.46 نقطة.

لكن المؤشر ناسداك المجمع أغلق منخفضا 10.51 نقطة، أو 0.13 بالمئة، إلى 7962.88 نقطة.

وتنهي المؤشر الثلاثة الأسبوع على مكاسب مع صعود داو جونز 3.01 بالمئة وستاندرد آند بورز 2.80 بالمئة وناسداك 2.6 بالمئة.

لكنها تنهي الشهر على خسائر مع هبوط ناسداك 2.65 بالمئة وستاندرد آند بورز 1.79 بالمئة وداو جونز 1.73 بالمئة.