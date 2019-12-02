الأسهم اليابانية تصعد بفضل بيانات صينية قوية

ارتفعت الأسهم اليابانية، اليوم الاثنين، بأعلى وتيرة في شهر بعد أن أظهرت بيانات صينية تحسن أنشطة المصانع والطلب المحلي، لتهدأ المخاوف بشأن سلامة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.



وأغلق المؤشر نيكاي مرتفعاً 1.01% عند 23529.50 نقطة. ومنذ بداية العام ارتفع المؤشر القياسي 16.38%.



وتألقت الأسهم اليابانية عند الفتح في ردّ فعل على بيانات حكومية صدرت يوم الجمعة، أظهرت تحسن القطاع الصناعي الضخم في الصين في مؤشر على أن إجراءات التحفيز التي تبنتها بكين بدأت تدعم النمو.



واستمرت المكاسب بعد تعديل نتائج مسح منفصل للقطاع الصناعي في الصين ليظهر أسرع وتيرة نمو في نحو ثلاث سنوات، لكن الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين تظل تمثل تهديداً للنظرة المستقبلية.



وعلى المؤشر نيكاي ارتفع 200 سهم في حين انخفض 24.



وكان أكبر رابح على المؤشر من حيث النسبة المئوية شركة صناعة المعدات الكهربائية جي.إس. يواسا التي ارتفع سهمها 4.02% تلتها تايو يودن التي زادت أسهمها 3.80% وشركة معدات الآلات هيتاشي زوسن التي ارتفعت أسهمها 3.57%.



كما زادت الأسهم اليابانية بعدما تراجع الين لأقل مستوى في ستة أشهر عند 109.73 مقابل الدولار.



وارتفع المؤشر توبكس 0.89% إلى 1714.49 نقطة.