هيئة أسواق المال: تغطية اكتتاب بورصة الكويت بـ8.5 مرة

قالت هيئة أسواق المال الكويتية اليوم الاثنين إن الاكتتاب العام في حصتها بشركة بورصة الكويت، لصالح المواطنين الكويتيين، تجاوز المعروض بأكثر من 8.5 مرة، وهي آخر مرحلة في خصخصة الشركة.



وأضافت الهيئة "المرحلة الثانية والأخيرة من إجراءات خصخصة شركة بورصة الكويت انتهت".



وتابعت قائلة :"إن الطرح العام لحصتها البالغة 50% من "أسهم رأس المال المصدر والمدفوع لشركة بورصة الكويت... جاءت بعد تخصيص الحصة البالغة 44% من رأس مال الشركة بترسية المزايدة على تحالف استراتيجي في 14 فبراير (شباط) 2019".



وقالت الهيئة إن الحصة المتبقية، وهي 6% من رأس مال شركة البورصة، مملوكة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.



وتريد الكويت تعزيز موقعها كمركز مالي في المنطقة ومنح القطاع الخاص دورا أكبر في اقتصاد البلد.



ويأتي بيع حصة هيئة أسواق المال في البورصة قبل ترقية الأسهم الكويتية إلى مؤشر إم.إس.سي.آي الرئيسي للأسواق الناشئة في 2020، في خطوة قد تجذب تدفقات بمليارات الدولارات من الصناديق الخاملة.